Рада собирается ввести налог на Facebook, Netflix, Amazon, Youtube и Google

В Кабмине Украины рассматривают возможность введения нового налога, способного пополнить государственную казну.

Речь идет о пошлинах на пользование социальными сетями.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на материал издания "Информатор".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев готов осуществить задумку, согласно которой планируется заставить американскую компанию Facebook платить налоги в Украине. Эта инициатива, по задумке чиновника, может ежегодно приносить Украине до трех миллиардов долларов.

В национальном парламенте был зарегистрирован законопроект за номером 4182 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам".

"Мы с Facebook встречались, и с Viber встречались. Они готовы платить НДС. Facebook заявил, что он платит НДС в двадцати юрисдикциях, и компания готова делать это здесь. У них есть готовые инструменты для этого", — говорил в интервью "БизнесЦензор" Даниил Гетманцев.

Законопроектом предусмотрено введение налога на добавленную стоимость на электронные услуги. Платить НДС в размере двадцати процентов придется компаниям Facebook, Google, Apple, Adobe, Netflix и многим другим в случае, если они не имеют представительств в Украине.

Это приведет к тому, что размещение рекламы на платформах Facebook, Google, YouTube и в мобильных приложениях подорожает как минимум на те же двадцать процентов. За право получить доступ к изображениям, фотографиям, текстам, книгам, журналам, видео, аудио, играм обычным пользователям придется заплатить немалую сумму.