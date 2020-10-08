Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 2020

Вопрос утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности, очень и очень актуален. Разумеется, городские жители не так часто задумываются над этим моментом – благодаря наличию централизованной водоотводной и канализационной системы, а вот владельцам частных домов и коттеджов, как правило,

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