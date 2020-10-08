Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 10 октября 2020 - 256 266 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 5728 новых случаев в сутки.
Умерло 4887 человек (+108 летальных случаев подтверждено в сутки - рекорд!).
Выздоровело - 112570 (+1 920).
До сих пор болеют: 138809.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 26995 человек инфицированы за все время (+532 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Харьковская область - 23 852 (+510).
3. Львовская область - 22 386 (+214).
4. Одесская область - 16445 (+338).
5. Черновицкая область - 16137 (+198).
6. Тернопольская область - 15 590 (+306).
7. Ивано-Франковская область - 15 000 (+165).
8. Ровенская область - 14 259 (+278).
9. Киевская область - 10892 (+203).
10. Закарпатская область - 10 761 (+132).
11. Волынская область - 9527 (+154).
12. Днепропетровская область - 8580 (+279).
13. Хмельницкая область - 8464 (+402).
14. Житомирская область - 8024 (+306).
15. Винницкая область - 7466 (+135).
16. Сумская область - 6633 (+229).
17. Донецкая область - 5599 (+227).
18. Черкасская область - 5479 (+130).
19. Черниговская область - 5425 (+213).
20. Запорожская область - 5346 (+174).
21. Николаевская область - 4394 (+101).
22. Полтавская область - 4206 (+285).
23. Херсонская область - 1806 (+92).
24. Луганская область - 1712 (+99).
25. Кировоградская область - 1288 (+26).