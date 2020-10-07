 

О перемирии в Нагорном Карабахе договорились Азербайджан и Армения

События Сегодня, 10:0745
О перемирии в Нагорном Карабахе договорились Азербайджан и Армения

Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров.

Режим прекращения огня объявляется в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного Красного Креста, отмечается в документе.

Конкретные параметры прекращения режима огня будут согласованы дополнительно.

Баку и Ереван также договорились приступить к "субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Азербайджан, Армения, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Сегодня-завтра могут согласовать перемирие в Нагорном Карабахе
Сегодня-завтра могут согласовать перемирие в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:25
Условие для перемирия в Нагорном Карабахе назвала Армения
Условие для перемирия в Нагорном Карабахе назвала Армения
7-окт-2020, 14:00
Условие для прекращения огня в Карабахе Баку выдвинуло Еревану
Условие для прекращения огня в Карабахе Баку выдвинуло Еревану
4-окт-2020, 23:10
Об освобождении города в Нагорном Карабахе заявил Алиев
Об освобождении города в Нагорном Карабахе заявил Алиев
4-окт-2020, 18:05
Взаимные обстрелы продолжили Армения и Азербайджан
Взаимные обстрелы продолжили Армения и Азербайджан
28-сен-2020, 10:03

Последние новости

11:03
События
Сотни литров нефти в России вытекло из баржи в реку
10:32
События
Впервые за почти 30 лет отменили Рижский марафон
10:07
События
О перемирии в Нагорном Карабахе договорились Азербайджан и Армения
10:05
События
Президентские дебаты между Трампом и Байденом отменили в США
09:06
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 2020
08:58
События
Рада собирается ввести налог на Facebook, Netflix, Amazon, Youtube и Google
Вчера, 2020-10-09
23:35
События
Жесткий локдаун исключили в Минздраве
23:31
События
Сильный взрыв снова произошел в Бейруте
23:29
События
Самостоятельно усилить карантин призвали Киев, Сумы и Харьков
20:32
События
Из "красной зоны" исключили Тернополь
20:31
События
В "оранжевую зону" карантина вернулся в Киев
20:28
События
Карантинное зонирование обновили в Украине
20:26
События
Работу всех сервисов на одну ночь остановит ПриватБанк
20:08
События
Из еще одного соглашения в рамках СНГ вышла Украина
17:32
События
Новые подробности о "педофиле-богослове" из Львова Романе Московченко
17:09
События
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина
17:06
События
Общаться на государственном языке президента обязал Верховный суд
17:04
Экономика
В Украину с началом осени вернулась инфляция
17:01
События
ЧП в Бишкеке объявил президент Киргизии, в город вводят войска
16:59
Политика
Решением Совета НБУ выразить недоверие Рожковой и Сологубу обеспокоены США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 октября 20204344
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 октября 20204268
Условие возврата к жесткому карантину в Украине назвал Ляшко864
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 2020785
Новый суточный антирекорд по коронавирусу зафиксировала ВОЗ551
Был избран новый президент НАН Украины486
В Закарпатье жестоко избили кандидата в депутаты в Вышковскую ОТГ от "Оппозиционной платформы - За жизнь"363

Досуг

Где заказать услуги ассенизатора?
Где заказать услуги ассенизатора?
Вопрос утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности, очень и очень актуален. Разумеется, городские жители не так часто задумываются над этим моментом – благодаря наличию централизованной водоотводной и канализационной системы, а вот владельцам частных домов и коттеджов, как правило,
8-окт-2020, 20:09154
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
На сегодняшний день рынок труда в Украине очень и очень разнообразен. Программисты, юристы, бухгалтеры, HR-менеджеры, системные администраторы – это далеко не весь перечень профессий, являющихся достаточно затребованными.
8-окт-2020, 14:48149
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
Для каждого дома очень важно приобрести качественную и надежную входную дверь. Любой гость всегда, в первую очередь, обращает внимание именно на такую конструкцию.
8-окт-2020, 11:21128
Проект французского балкона — повод для экспериментов
Проект французского балкона — повод для экспериментов
Французский балкон — оригинальное сооружение, проект которого может создать заказчик. Балкон преимущественно выполняет эстетическую функцию.
7-окт-2020, 14:06171
Тротуарные плиты: достоинства железобетона
Тротуарные плиты: достоинства железобетона
Пешеходные зоны, пространства вокруг торговых центров, новые жилые районы, дорожки вокруг загородного дома, — тротуарные плиты из железобетона используются практически повсеместно. Они практичны, доступны по цене, просты в укладке и обслуживании.
7-окт-2020, 11:34215
Художественное литье в интерьере: новый тренд 2021 года
Художественное литье в интерьере: новый тренд 2021 года
Чугунное литье для интерьера и экстерьера - это производство уникальных предметов, которые имеют и декоративную, и практическую ценность. Чугунные ограды и перила, камины и статуэтки служат веками и придают дому элегантность и неповторимый стиль. 
7-окт-2020, 11:07204

События

Сотни литров нефти в России вытекло из баржи в реку
Сотни литров нефти в России вытекло из баржи в реку
В России около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в Кежемском районе Красноярского края.
Сегодня, 11:0327
Впервые за почти 30 лет отменили Рижский марафон
Впервые за почти 30 лет отменили Рижский марафон
Правительство Латвии отменило Рижский марафон, назначенный на 10-11 октября.
Сегодня, 10:3237
О перемирии в Нагорном Карабахе договорились Азербайджан и Армения
О перемирии в Нагорном Карабахе договорились Азербайджан и Армения
Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 10:0749
Президентские дебаты между Трампом и Байденом отменили в США
Президентские дебаты между Трампом и Байденом отменили в США
Комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Сегодня, 10:0539
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 2020
10 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4887 летальных, 112 570 пациентов выздоровело.
Сегодня, 09:06785
Рада собирается ввести налог на Facebook, Netflix, Amazon, Youtube и Google
Рада собирается ввести налог на Facebook, Netflix, Amazon, Youtube и Google
В Кабмине Украины рассматривают возможность введения нового налога, способного пополнить государственную казну.
Сегодня, 08:5854
7 Днів