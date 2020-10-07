О перемирии в Нагорном Карабахе договорились Азербайджан и Армения

Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров.

Режим прекращения огня объявляется в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного Красного Креста, отмечается в документе.

Конкретные параметры прекращения режима огня будут согласованы дополнительно.

Баку и Ереван также договорились приступить к "субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования".