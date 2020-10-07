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События Сегодня, 10:3233
Впервые за почти 30 лет отменили Рижский марафон

Правительство Латвии отменило Рижский марафон, назначенный на 10-11 октября.

Это впервые мероприятие отменяют с 1991 года.

Об этом сообщает агентство BNS.

Министры посчитали, что в условиях пандемии коронавируса, когда принимаются решения об ограничениях на собрание людей, проводить марафон неправильно.

В то же время директор Рижского марафона Айгар Нордс утверждает, что марафон планировалось провести на девяти дистанциях и с соблюдением всех установленных мер безопасности.

Он также добавил, что правительство, отменив мероприятие в последний момент, должно будет решать вопрос о компенсации организаторам.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал такое требование "наглым".

"Пандемия тоже не просит разрешения ни у правительства, ни у Сейма", - заявил он.

В Рижском марафоне планировалось участие 15 тысяч человек.

Рижский марафон - ежегодный забег, проходящий по улицам Риги с 1991 года. В марафоне участвовали тысячи бегунов из нескольких десятков стран.

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Теги: news, новости, Украина, Марафон, Рижский, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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