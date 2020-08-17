Сотни литров нефти в России вытекло из баржи в реку

В России около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в Кежемском районе Красноярского края.

Введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Отмечается, что администрация Кежемского района выпустила данное постановление в пятницу, 9 октября.

В региональном главке МЧС также сообщили о введении режима ЧС на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия "Север".

В ведомстве сообщили, что силы и средства МЧС РФ не привлекаются, а режим ЧС носит муниципальный характер.