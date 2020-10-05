О продолжающихся обстрелах, несмотря на перемирие заявил Азербайджан

В субботу, 10 октября, Азербайджан заявил о продолжающихся обстрелах со стороны Армении, несмотря на ранее достигнутое перемирие между странами.

Бои проходят в городе Гадрут в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары... Противник усиленно обстреливает Гадруту со стороны Ходжалы из ракетных установок. Наша армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении.

Баку заявляет о жертвах и потерях в боевой технике со стороны Армении.

"В результате продолженной азербайджанской армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Напомним, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие. При этом конкретные параметры прекращения режима огня будут согласованы дополнительно.