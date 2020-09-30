О гибели 28 военных в ходе боев в Карабахе заявила Армения

В субботу, 10 октября, Армения сообщила о гибели 28 своих военнослужащих в ходе боев с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Накануне стороны согласовали документ о перемирии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

В ведомстве опубликовали имена и фамилии всех погибших в ходе боев. Из них 20 человек родились после 2000 года. Самый младший из погибших - 2002 года рождения.

"Подразделения обороны Армении приостанавливают все атаки противника, причиняя большие потери человеческой силы. Противник пытается изменить ситуацию до 10 октября в гуманитарных целях. Противник применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Ерицванк, а также поселка Арцваник Капанского региона Сюникской области Армении", - говорится в сообщении.