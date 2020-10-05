 

В 4 областях больничные койки заполнены на более чем 70%

События Сегодня, 13:3267
В 4 областях больничные койки заполнены на более чем 70%

В четырех областях больничные кровати заполнены на более чем 70%.

Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.

В Киеве же этот показатель составляет 69%.

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 23,6 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 159,5.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Больничные, койки, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Больничные койки в Украине заполнены на более чем 70% уже в 5 областях и Киеве
Больничные койки в Украине заполнены на более чем 70% уже в 5 областях и Киеве
Вчера, 12:52
Ослабить карантин в Украине может лишь одна область
Ослабить карантин в Украине может лишь одна область
5-окт-2020, 12:26
Ослабить карантин в Украине не готовы почти все области
Ослабить карантин в Украине не готовы почти все области
4-окт-2020, 15:41
Одной области в Украине разрешили ослабить карантин
Одной области в Украине разрешили ослабить карантин
30-сен-2020, 15:31
Ни один регион в Украине не готов к ослаблению карантина
Ни один регион в Украине не готов к ослаблению карантина
29-сен-2020, 15:00

Последние новости

15:31
События
Комендантский час ввели в Бишкеке
15:11
События
Стрельба произошла в Херсоне, есть раненый
15:08
События
Учения на британском эсминце провели украинские военные с коллегами из НАТО
13:38
События
В силу вступило перемирие в Нагорном Карабахе
13:32
События
В 4 областях больничные койки заполнены на более чем 70%
13:28
События
О гибели 28 военных в ходе боев в Карабахе заявила Армения
12:39
Политика
Прекратить давление на суды в Николаеве в ОПЗЖ призвали "Слугу народу"
12:35
События
О продолжающихся обстрелах, несмотря на перемирие заявил Азербайджан
12:25
События
Возможны изменения в работе метро в Киеве
11:55
События
Пожар в многоэтажке произошел в Харькове, был эвакуировано 17 человек
11:16
События
На сбой в работе Facebook пожаловались пользователи
11:03
События
Сотни литров нефти в России вытекло из баржи в реку
10:32
События
Впервые за почти 30 лет отменили Рижский марафон
10:07
События
О перемирии в Нагорном Карабахе договорились Азербайджан и Армения
10:05
События
Президентские дебаты между Трампом и Байденом отменили в США
09:06
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 2020
08:58
События
Рада собирается ввести налог на Facebook, Netflix, Amazon, Youtube и Google
Вчера, 2020-10-09
23:35
События
Жесткий локдаун исключили в Минздраве
23:31
События
Сильный взрыв снова произошел в Бейруте
23:29
События
Самостоятельно усилить карантин призвали Киев, Сумы и Харьков

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 октября 20204418
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 октября 20204281
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 20203121
Условие возврата к жесткому карантину в Украине назвал Ляшко879
Новый суточный антирекорд по коронавирусу зафиксировала ВОЗ578
Был избран новый президент НАН Украины489
В Закарпатье жестоко избили кандидата в депутаты в Вышковскую ОТГ от "Оппозиционной платформы - За жизнь"370

Досуг

Корпусные подшипники
Корпусные подшипники
Корпусные подшипники устанавливаются в сельскохозяйственной технике, оборудовании для пищевой промышленности, транспортерах, ткацких станках, а также вентиляционной технике.
Сегодня, 13:2058
Использование серверных шкафов
Использование серверных шкафов
В любой компании, где есть много оборудования, есть необходимость в построении грамотной, продуманной и структурированной кабельной системы. Этого невозможно добиться без использования телекоммуникационных шкафов или специализированной мебели, разработанной специально под технику. 
Сегодня, 12:5061
Где заказать услуги ассенизатора?
Где заказать услуги ассенизатора?
Вопрос утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности, очень и очень актуален. Разумеется, городские жители не так часто задумываются над этим моментом – благодаря наличию централизованной водоотводной и канализационной системы, а вот владельцам частных домов и коттеджов, как правило,
8-окт-2020, 20:09162
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
На сегодняшний день рынок труда в Украине очень и очень разнообразен. Программисты, юристы, бухгалтеры, HR-менеджеры, системные администраторы – это далеко не весь перечень профессий, являющихся достаточно затребованными.
8-окт-2020, 14:48154
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
Для каждого дома очень важно приобрести качественную и надежную входную дверь. Любой гость всегда, в первую очередь, обращает внимание именно на такую конструкцию.
8-окт-2020, 11:21136
Проект французского балкона — повод для экспериментов
Проект французского балкона — повод для экспериментов
Французский балкон — оригинальное сооружение, проект которого может создать заказчик. Балкон преимущественно выполняет эстетическую функцию.
7-окт-2020, 14:06180

События

Комендантский час ввели в Бишкеке
Комендантский час ввели в Бишкеке
В столице Киргизии Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.
Сегодня, 15:3137
Стрельба произошла в Херсоне, есть раненый
Стрельба произошла в Херсоне, есть раненый
В Херсоне на набережной парка Славы накануне вечером произошла стрельба.
Сегодня, 15:1144
Учения на британском эсминце провели украинские военные с коллегами из НАТО
Учения на британском эсминце провели украинские военные с коллегами из НАТО
В Министерстве обороны сообщили, что Силы специальных операций Украины совместно с коллегами из стран НАТО провели учения.
Сегодня, 15:0842
В силу вступило перемирие в Нагорном Карабахе
В силу вступило перемирие в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе в субботу в полдень по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня.
Сегодня, 13:3877
В 4 областях больничные койки заполнены на более чем 70%
В 4 областях больничные койки заполнены на более чем 70%
В четырех областях больничные кровати заполнены на более чем 70%.
Сегодня, 13:3269
О гибели 28 военных в ходе боев в Карабахе заявила Армения
О гибели 28 военных в ходе боев в Карабахе заявила Армения
В субботу, 10 октября, Армения сообщила о гибели 28 своих военнослужащих в ходе боев с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 13:2872
7 Днів