В 4 областях больничные койки заполнены на более чем 70%

В четырех областях больничные кровати заполнены на более чем 70%.

Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.

В Киеве же этот показатель составляет 69%.

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 23,6 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 159,5.