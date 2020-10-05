В силу вступило перемирие в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе в субботу в полдень по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Этот документ утвердили в ночь на субботу по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Режим тишины объявили в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.

Конкретные параметры режима прекращения огня согласуют дополнительно.

Вместе с тем министерства обороны Армении и Азербайджана обвиняют друг друга в срыве перемирия.

В Минобороны Армении утверждают, что азербайджанские войска проигнорировали перемирие и в 12:00 открыли огонь по участку Караханбейли. Также в ведомстве заявили, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пытаются прекратить действия противника.

В свою очередь Азербайджан сообщает, что противник обстреливает Тертерский и Агдамский районы страны. В армянском министерстве это отрицают.

Так, сегодня ночью Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.