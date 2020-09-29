Учения на британском эсминце провели украинские военные с коллегами из НАТО

В Министерстве обороны сообщили, что Силы специальных операций Украины совместно с коллегами из стран НАТО провели учения.

Тренировка состоялась на британском эсминце Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Тренировку провели операторы-разведчики 73 морского центра СпН им. кошевого атамана Антона Головатого вместе с коллегами из стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских военно-морских сил Великобритании.

Указано, что во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна. Совместные тренировки провели в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" - Развитие партнерства - Украина".

Напомним, 29 сентября в Черном море Корабельно-катерная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем Roosevelt. Они отработали ряд задач по повышению взаимосовместимости по стандартам НАТО.

В частности, было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное.