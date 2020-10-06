Комендантский час ввели в Бишкеке

В столице Киргизии Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.

Такое решение принято в связи с массовыми протестами в городе.

Об этом говорится в постановлении пресс-службы ГУВД Бишкека.

Комендантский час вводится для всех граждан, кроме чиновников и силовиков.

"Комендантский час распространяется для всех граждан, и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, которые работают и способствует деятельности комендатуры", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, в Бишкеке вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний и уличных шествий. В городе действует особый режим въезда и выезда.