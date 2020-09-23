Школы временно перейти на дистанционное обучение просит Минобразования

Министр образования и науки Сергей Шкарлет обратился к органам местной власти с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение.

Он просит организовать "дистанционку" на следующие две недели.

Об этом министр образования написал в своем Telegram-канале.

Шкарлет призвал местные власти прислушаться к рекомендациям Государственной и региональных комиссий ТЭБ и ЧС и Совета нацбезопасности и обороны, чтобы не допустить стремительного распространения коронавируса.

"Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местные власти действовали сообща", - подчеркнул он.

Отметим, на следующем совещании в Офисе президента главе государства Владимиру Зеленскому планируют предложить ввести так называемый карантин "выходного дня" и перевести школы на онлайн-формат работы.

Напомним, в Киеве на карантине из-за коронавируса находятся более 500 классов. В то же время полностью закрыты на карантин пять столичных школ.