 

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали в Бишкеке по делу о беспорядках

События Сегодня, 17:4063
Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали в Бишкеке по делу о беспорядках

Правоохранители задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. 

Он является фигурантом в деле об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Об этом информирует пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности страны.

Ведомство также указывает, что были задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, которые, по данным СМИ, являлись личными телохранителями президента.
Все трое задержаны в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. В операции также участвовало Министерство внутренних дел Киргизии.

Напомним, 9 октября в ходе столкновений в Бишкеке обстреляли машину бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его сторонники расценивают инцидент как покушение.

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Теги: news, новости, Украина, Бишкек, Атамбаев, 7dniv, 7dnivinfo  
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