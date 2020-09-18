Возле Водяного боевики из гранатомета обстреляли позиции ООС

Сегодня, 10 октября, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Вражеский обстрел зафиксировали вблизи Водяного в Донецкой области.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, оккупанты из подствольного гранатомета совершили один неприцельный выстрел в сторону позиций украинских военнослужащих. В результате провокации боевиков никто не пострадал.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Украинские воины стойко выполняют задачи по назначению и продолжают надежно удерживать линию нашей обороны", - отметили в штабе.