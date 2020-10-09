Нового нардепа вместо Вакарчука зарегистрировал ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина народным депутатом от политической партии "Голос".

В Верховной раде он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В то же время Центризбирком признал избранную народным депутатом Алину Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата. Свидерская не подала вовремя соответствующие документы для регистрации нардепом.

Шараскин (позывной "Богема") является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером. В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам.

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".