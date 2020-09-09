Акция в поддержку пленников Кремля проходит в Киеве

В Киеве вечером 10 октября проходит акция "Напомни о каждом" в поддержку украинских политзаключенных в Российской Федерации.

Участники акции вышли на улицы столицы, чтобы напомнить обществу и власти о пленниках Кремля.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сначала участники акции собрались возле памятника Ярославу Мудрому. Принять участие в мероприятии пришли несколько десятков человек, они держат плакаты с фотографиями политзаключенных и плакат с надписью "освободить узников Кремля".

После этого участники акции отправились к Офису президента Украины.