Итоги переговоров с Арменией позитивно оценил президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров Азербайджана и Армении в Москве касательно урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, важность достигнутых соглашений заключается в начале переговоров с Арменией и их неизменности.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу РБК.

"Я оцениваю в целом позитивно (достигнутые соглашения, - ред.), потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров", - заявил Алиев.