Выборы президента проходят в Таджикистане

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане проходят президентские выборы.
Избирательные участки открылись в 8:00 (по киевскому времени) и закроются в 22:00.
Об этом сообщает информационное агентство Avesta.
На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов:
- действующий президент Эмомали Рахмон (Федерация независимых профсоюзов, Союз молодежи и Народная Демократическая партия Таджикистана),
- Рустам Латифзода (Аграрная партия),
- Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия),
- Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ),
- Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия).
По состоянию на 10:00 (по киевскому времени) на выборах президента проголосовало свыше 46% избирателей.
По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, к 10 часам на выборах президента проголосовали почти 2,3 млн избирателей.