 

Выборы президента проходят в Таджикистане

События Сегодня, 13:3059
Выборы президента проходят в Таджикистане

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане проходят президентские выборы.

Избирательные участки открылись в 8:00 (по киевскому времени) и закроются в 22:00.

Об этом сообщает информационное агентство Avesta.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов:

  • действующий президент Эмомали Рахмон (Федерация независимых профсоюзов, Союз молодежи и Народная Демократическая партия Таджикистана),
  • Рустам Латифзода (Аграрная партия),
  • Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия),
  • Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ),
  • Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия).

По состоянию на 10:00 (по киевскому времени) на выборах президента проголосовало свыше 46% избирателей.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, к 10 часам на выборах президента проголосовали почти 2,3 млн избирателей.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, выборы, Таджикистан, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Против прекращения свободного передвижения с ЕС проголосовали в Швейцарии
Против прекращения свободного передвижения с ЕС проголосовали в Швейцарии
27-сен-2020, 19:40
Четыре кандидата уже зарегистрировали в мэры Киева
Четыре кандидата уже зарегистрировали в мэры Киева
22-сен-2020, 14:32
В толпу празднующих победу оппозиции на выборах в Черногории въехало авто
В толпу празднующих победу оппозиции на выборах в Черногории въехало авто
31-авг-2020, 09:43
Выборы в парламент проходят в Черногории
Выборы в парламент проходят в Черногории
30-авг-2020, 13:06
Официальным кандидатом в президенты США стал Байден
Официальным кандидатом в президенты США стал Байден
19-авг-2020, 11:52

Последние новости

14:28
События
Перед акцией протеста в Минске начались задержания
14:27
События
О готовности начать переговоры с Арменией по Карабаху заявил Алиев
14:25
События
Регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19 назвали в Минздраве
14:23
События
Кучеренко заявил что нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал
14:20
События
Угарным газом во Львове отравились трое людей, один погиб
14:14
События
Очередь из сотен автомобилей образовалась на границе с Венгрией
13:30
События
Выборы президента проходят в Таджикистане
12:30
События
Итоги переговоров с Арменией позитивно оценил президент Азербайджана
10:30
События
С официальным визитом президент Польши сегодня посетит Украину
10:29
События
Добавить в YouTube функцию интернет-магазина планирует Google
10:25
События
Испытания цифровой валюты проведет Банк Японии
10:24
События
С Ким Чен Ыном в случае победы на выборах готов встретиться Байден
10:22
События
Новый антирекорд по приросту зараженных коронавирусом зафиксировала ВОЗ
10:21
События
Об обстреле Степанакерта в Нагорном Карабахе заявила Армения
09:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 2020
Вчера, 2020-10-10
22:00
События
Впервые после возвращения из больницы Трамп вышел на публику
21:59
События
Акция в поддержку пленников Кремля проходит в Киеве
21:57
События
Нового нардепа вместо Вакарчука зарегистрировал ЦИК
19:36
События
Возле Водяного боевики из гранатомета обстреляли позиции ООС
19:32
События
Впервые за четыре месяца Тихановская поговорила с арестованным мужем

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 20205507
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 октября 20204497
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 20203064
Новый суточный антирекорд по коронавирусу зафиксировала ВОЗ626
Школы временно перейти на дистанционное обучение просит Минобразования260
В Ужгороде напали на агитационную палатку «Оппозиционной платформы - За жизнь»239
Уголовное дело открыли против руководства "Нафтогаза"235

Досуг

Корпусные подшипники
Корпусные подшипники
Корпусные подшипники устанавливаются в сельскохозяйственной технике, оборудовании для пищевой промышленности, транспортерах, ткацких станках, а также вентиляционной технике.
Вчера, 13:20119
Использование серверных шкафов
Использование серверных шкафов
В любой компании, где есть много оборудования, есть необходимость в построении грамотной, продуманной и структурированной кабельной системы. Этого невозможно добиться без использования телекоммуникационных шкафов или специализированной мебели, разработанной специально под технику. 
Вчера, 12:50103
Где заказать услуги ассенизатора?
Где заказать услуги ассенизатора?
Вопрос утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности, очень и очень актуален. Разумеется, городские жители не так часто задумываются над этим моментом – благодаря наличию централизованной водоотводной и канализационной системы, а вот владельцам частных домов и коттеджов, как правило,
8-окт-2020, 20:09184
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
На сегодняшний день рынок труда в Украине очень и очень разнообразен. Программисты, юристы, бухгалтеры, HR-менеджеры, системные администраторы – это далеко не весь перечень профессий, являющихся достаточно затребованными.
8-окт-2020, 14:48206
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
Для каждого дома очень важно приобрести качественную и надежную входную дверь. Любой гость всегда, в первую очередь, обращает внимание именно на такую конструкцию.
8-окт-2020, 11:21147
Проект французского балкона — повод для экспериментов
Проект французского балкона — повод для экспериментов
Французский балкон — оригинальное сооружение, проект которого может создать заказчик. Балкон преимущественно выполняет эстетическую функцию.
7-окт-2020, 14:06207

События

Перед акцией протеста в Минске начались задержания
Перед акцией протеста в Минске начались задержания
В воскресенье, 11 октября, в белорусской столице Минске должна пройти акция "Марш гордости".
Сегодня, 14:2863
О готовности начать переговоры с Арменией по Карабаху заявил Алиев
О готовности начать переговоры с Арменией по Карабаху заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 14:2753
Регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19 назвали в Минздраве
Регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19 назвали в Минздраве
Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве.
Сегодня, 14:2557
Кучеренко заявил что нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал
Кучеренко заявил что нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал
Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, а жалобы этого органа на якобы давление со стороны народных депутатов связаны с критикой его бездействия и коррумпированности.
Сегодня, 14:2350
Угарным газом во Львове отравились трое людей, один погиб
Угарным газом во Львове отравились трое людей, один погиб
Во Львове вечером субботы, 10 октября, в квартире одного из домов в результате отравления угарным газом один человек погиб.
Сегодня, 14:2050
Очередь из сотен автомобилей образовалась на границе с Венгрией
Очередь из сотен автомобилей образовалась на границе с Венгрией
В воскресенье, 11 октября, на границе Украины и Венгрии образовалась очередь из сотен автомобилей. 
Сегодня, 14:1451
7 Днів