Выборы президента проходят в Таджикистане

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане проходят президентские выборы.

Избирательные участки открылись в 8:00 (по киевскому времени) и закроются в 22:00.

Об этом сообщает информационное агентство Avesta.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов:

действующий президент Эмомали Рахмон (Федерация независимых профсоюзов, Союз молодежи и Народная Демократическая партия Таджикистана),

Рустам Латифзода (Аграрная партия),

Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия),

Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ),

Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия).

По состоянию на 10:00 (по киевскому времени) на выборах президента проголосовало свыше 46% избирателей.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, к 10 часам на выборах президента проголосовали почти 2,3 млн избирателей.