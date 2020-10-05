Угарным газом во Львове отравились трое людей, один погиб

Во Львове вечером субботы, 10 октября, в квартире одного из домов в результате отравления угарным газом один человек погиб.
Еще двоих госпитализировали.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.
Инцидент произошел вечером 10 октября в квартире по улице Елены Степанивны.
В результате отравления на месте происшествия погиб человек 2002 года рождения.
Квартира оборудована двухфункциональным газовым котлом. Подача газа в квартиру была приостановлена.
Обстоятельства инцидента уточняются.