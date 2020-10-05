Угарным газом во Львове отравились трое людей, один погиб

Во Львове вечером субботы, 10 октября, в квартире одного из домов в результате отравления угарным газом один человек погиб.

Еще двоих госпитализировали.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Инцидент произошел вечером 10 октября в квартире по улице Елены Степанивны.

В результате отравления на месте происшествия погиб человек 2002 года рождения.

Квартира оборудована двухфункциональным газовым котлом. Подача газа в квартиру была приостановлена.

Обстоятельства инцидента уточняются.