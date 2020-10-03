 

Первый контрактный полет Crew Dragon к МКС отложило NASA

События Сегодня, 18:2965
Первый контрактный полет Crew Dragon к МКС отложило NASA

Американское космическое агентство NASA перенесло первый контрактный полет частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Запуск космического корабля на земную орбиту произойдет не раньше ноября.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Миссию Crew-1 перенесли на середину ноября, чтобы у компании SpaceX было время для завершения тестирования оборудования и анализа поведения ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести корабль Crew Dragon на орбиту.

Отметим, целью миссии Crew-1 является доставка к МКС астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также специалиста из японского агентства JAXA Соичи Ногучи. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 должен состояться из космического центра Кеннеди во Флориде.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Crew_Dragon, МКС, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

На МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине отправила NASA
На МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине отправила NASA
3-окт-2020, 10:20
Миссии на Венеру для поиска жизни может отправить NASA
Миссии на Венеру для поиска жизни может отправить NASA
17-сен-2020, 10:04
На борту МКС не нашли утечку воздуха, но космонавты покинули российский модуль
На борту МКС не нашли утечку воздуха, но космонавты покинули российский модуль
26-авг-2020, 11:27
На Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха
На Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха
20-авг-2020, 19:57
Конкурента в растрате средств налогоплательщиков упрекнул Илон Маск
Конкурента в растрате средств налогоплательщиков упрекнул Илон Маск
14-авг-2020, 11:28

Последние новости

22:18
События
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы
22:17
События
С визитом в Украину прибыл президент Польши
22:15
События
Автопробег со стрельбой в Киеве устроили иностранцы
20:24
События
Баку и Ереван соблюдать перемирие призвал Папа Римский
20:23
События
Из-за "красной зоны" в Сумах школы переводят на дистанционное обучение
20:03
События
В Киеве начались столкновения во время ЛГБТ протеста
18:31
События
Можно ли проголосовать с паспортом в приложении "Дія", объяснили в ЦИК
18:29
События
Первый контрактный полет Crew Dragon к МКС отложило NASA
18:27
События
64 млн долларов на обеспечение водоснабжения в Крыму выделила Россия
16:30
События
Иск мэра Черкасс к Зеленскому не удовлетворил суд
16:28
События
В Минске разгоняют акцию протеста
16:26
Политика
Детали визита президента Польши в Украину рассказали у Зеленского
14:28
События
Перед акцией протеста в Минске начались задержания
14:27
События
О готовности начать переговоры с Арменией по Карабаху заявил Алиев
14:25
События
Регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19 назвали в Минздраве
14:23
События
Кучеренко заявил что нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал
14:20
События
Угарным газом во Львове отравились трое людей, один погиб
14:14
События
Очередь из сотен автомобилей образовалась на границе с Венгрией
13:30
События
Выборы президента проходят в Таджикистане
12:30
События
Итоги переговоров с Арменией позитивно оценил президент Азербайджана

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 20205559
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 20204537
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 октября 20204519
Новый суточный антирекорд по коронавирусу зафиксировала ВОЗ634
Школы временно перейти на дистанционное обучение просит Минобразования303
Жесткий локдаун исключили в Минздраве233
Азербайджан и Армения продолжают вести бои в Нагорном Карабахе223

Досуг

Ремонт стиральных машин: когда можно выполнить самостоятельно, а когда придется обращаться в мастерскую
Ремонт стиральных машин: когда можно выполнить самостоятельно, а когда придется обращаться в мастерскую
Когда со стиральной машиной возникают определенные сложности, большинство людей даже не понимают, что им делать. В голове сразу возникает мысль, что пора покупать новое устройство. А разве в этом есть смысл?
Сегодня, 18:2578
Корпусные подшипники
Корпусные подшипники
Корпусные подшипники устанавливаются в сельскохозяйственной технике, оборудовании для пищевой промышленности, транспортерах, ткацких станках, а также вентиляционной технике.
Вчера, 13:20133
Использование серверных шкафов
Использование серверных шкафов
В любой компании, где есть много оборудования, есть необходимость в построении грамотной, продуманной и структурированной кабельной системы. Этого невозможно добиться без использования телекоммуникационных шкафов или специализированной мебели, разработанной специально под технику. 
Вчера, 12:50113
Где заказать услуги ассенизатора?
Где заказать услуги ассенизатора?
Вопрос утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности, очень и очень актуален. Разумеется, городские жители не так часто задумываются над этим моментом – благодаря наличию централизованной водоотводной и канализационной системы, а вот владельцам частных домов и коттеджов, как правило,
8-окт-2020, 20:09192
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
На сегодняшний день рынок труда в Украине очень и очень разнообразен. Программисты, юристы, бухгалтеры, HR-менеджеры, системные администраторы – это далеко не весь перечень профессий, являющихся достаточно затребованными.
8-окт-2020, 14:48220
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
Для каждого дома очень важно приобрести качественную и надежную входную дверь. Любой гость всегда, в первую очередь, обращает внимание именно на такую конструкцию.
8-окт-2020, 11:21152

События

Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы
Министерство образования и науки в понедельник, 12 октября, будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.
Сегодня, 22:1812
С визитом в Украину прибыл президент Польши
С визитом в Украину прибыл президент Польши
Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом в Украину.
Сегодня, 22:1713
Автопробег со стрельбой в Киеве устроили иностранцы
Автопробег со стрельбой в Киеве устроили иностранцы
Сегодня, 11 октября, правоохранители получили информацию, что по центру Киева едет колонна автомобилей с иностранной символикой и слышны выстрелы.
Сегодня, 22:1515
Баку и Ереван соблюдать перемирие призвал Папа Римский
Баку и Ереван соблюдать перемирие призвал Папа Римский
Папа Римский Франциск в своей проповеди приветствовал договоренность Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 20:2455
Из-за "красной зоны" в Сумах школы переводят на дистанционное обучение
Из-за "красной зоны" в Сумах школы переводят на дистанционное обучение
В Сумах из-за попадания города в "красную зону" карантина решили перевести школы на дистанционное обучение.
Сегодня, 20:2355
В Киеве начались столкновения во время ЛГБТ протеста
В Киеве начались столкновения во время ЛГБТ протеста
На Спортивной площади возле Дворца Спорта проходят сразу два митинга - сторонников ЛГБТ и их противников.
Сегодня, 20:03105
7 Днів