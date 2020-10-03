Первый контрактный полет Crew Dragon к МКС отложило NASA

Американское космическое агентство NASA перенесло первый контрактный полет частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Запуск космического корабля на земную орбиту произойдет не раньше ноября.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Миссию Crew-1 перенесли на середину ноября, чтобы у компании SpaceX было время для завершения тестирования оборудования и анализа поведения ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести корабль Crew Dragon на орбиту.

Отметим, целью миссии Crew-1 является доставка к МКС астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также специалиста из японского агентства JAXA Соичи Ногучи. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 должен состояться из космического центра Кеннеди во Флориде.