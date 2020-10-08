В Киеве начались столкновения во время ЛГБТ протеста

На Спортивной площади возле Дворца Спорта проходят сразу два митинга - сторонников ЛГБТ и их противников. Здесь произошли первые столкновения.

Об этом сообщает журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.

Сторонники ЛГБТ вышли после "акции устрашения", устроенной Нацкорпусом, в результате которой ТРЦ "Гулливер" прекратил ранее объявленную подсветку здания в цветах флага ЛГБТ.

Сторонники ЛГБТ призвали прекратить терпеть произвол и прикрытие нравственными ценностями "от людей, у которых нет ни капли уважения к человеческому достоинству и жизни украинцев".

Противники ЛГБТ в свою очередь скандируют: "Свобода - это диктат, даёшь патриархат".

Охрана "Гулливера" напала на участников альтернативного митинга против ЛГБТ под стенами ТРЦ, которые пришли высказать свою позицию за традиционную семью одновременно с анонсированной акцией людей с нетрадиционной ориентацией

Секьюрити вытолкали главу движения "Вместе за семью" Руслана Кухарчука. Также пострадал телефон журналиста Телеграм-канала, а ему самому пришлось убегать от агрессивных охранников.

Отмечается, что телефон журналисту разбили охранники ТРЦ "Гулливер". Журналисты вызвали полицию, чтобы зафиксировать повреждённый экран телефона, который выбил охранник ТРЦ "Гулливер".

Собираются писать заявление и требовать компенсацию за порчу имущества.

Ранее сообщалось, что ТРЦ "Гулливер" собирался пять вечеров подряд освещать Киев цветами радуги флага ЛГБТ.

"Акция приурочена неделе, которая завершится Всемирным днем каминг-аута - днем смелости заявить о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Прайд-флаг - символ гордости, силы голоса и принятия людей такими, какие они родились", - говорится в сообщении KyivPride.

Но после протестной акции националистов непосредственно возле торгового центра, на третий день "Гулливер" выключил подсветку.

Это случилось в пятницу, 9 октября. В связи с акцией устрашения радикалами руководства ТРЦ "Гулливер", которое решило с 6 октября в течение пяти дней подсвечивать здание в цвета флага движения ЛГБТ.

"Нацкорпус" назвал свою акцию 8 октября с файерами и традиционными кричалками предупредительной, а также угрожал действовать более жестко, если руководство ТРЦ к ним не прислушается.