Из-за "красной зоны" в Сумах школы переводят на дистанционное обучение

В Сумах из-за попадания города в "красную зону" карантина решили перевести школы на дистанционное обучение.

Детские сады будут работать в специальном режиме.

Такое решение приняли на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.

Школы перейдут на дистанционный формат работы с 12 октября, чтобы дети могли продолжить обучение до начала осенних каникул.

В то же время исполком решил обратиться к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой разрешить работу общественного транспорта, но с ограничениями по количеству пассажиров.

Однако исполком ограничил работу пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. В Сумах не будут проводить посадку, но высадка пассажиров будет происходить. Ограничения начнут действовать с 13 октября.

Решение о работе кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов и фитнес-центров будут принимать 12 октября.