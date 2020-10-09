Баку и Ереван соблюдать перемирие призвал Папа Римский

Папа Римский Франциск в своей проповеди приветствовал договоренность Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Папа призвал стороны конфликта сохранить "ненадежное и хрупкое" перемирие.

Об этом сообщает Vatican News.

Папа призвал помолиться за жертв боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Несмотря на то, что перемирие кажется очень хрупким, я призываю к его продолжению и выражаю свое сочувствие гибели людей, страданиям и разрушениям домов и мест поклонения", - заявил Папа Франциск.

Напомним, договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе была достигнута министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве. Переговоры сторон длились более 11 часов при посредничестве представителя Российской Федерации.