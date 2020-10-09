С визитом в Украину прибыл президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом в Украину.

Дуда начал свой визит с чествования жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне.

Об этом сообщает канцелярия польского президента в Twitter.

Дуда назвал свой визит в Украину очень важным для украино-польских отношений.

"В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Украиной и Польшей очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления", - написал польский лидер в Twitter.