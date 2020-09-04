Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы

Министерство образования и науки в понедельник, 12 октября, будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.

Рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны.

Об этом заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Завтра будет подготовлено и направлено рекомендательное письмо всем учреждениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 до 30 октября включительно", - написал он.

Вместе с тем заведениям профобразования, профессионального предвысшего и высшего образования будут рекомендовать с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения с обязательным выездом студентов из общежитий.

"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября до 15 ноября 2020 года. Будем подавать такое предложение от МОН и Минздрава на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС", - отметил Шкарлет.

Врио министра добавил, что детские сады продолжат работать в обычном режиме.