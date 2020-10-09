Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 2020

Доброе утро! В Украине по состоянию на утро 12 октября 2020 - 265 454 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 4420 новых случаев в сутки.
Умерло 5015 человек (+43 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровело - 114410 (+903).
До сих пор болеют: 146029.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 27693 человека инфицированы за все время (+196 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Харьковская область - 25 186 (+741).
3. Львовская область - 22 788 (+200).
4. Одесская область - 16770 (+165).
5. Черновицкая область - 16488 (+169).
6. Тернопольская область - 15 992 (+194).
7. Ивано-Франковская область - 15 379 (+182).
8. Ровенская область - 14 696 (+203).
9. Киевская область - 11309 (+213).
10. Закарпатская область - 10 935 (85).
11. Волынская область - 9791 (+146).
12. Хмельницкая область - 9011 (+219).
13. Днепропетровская область - 8967 (+186).
14. Житомирская область - 8464 (+138).
15. Винницкая область - 7637 (+68).
16. Сумская область - 7280 (+418).
17. Донецкая область - 5699 (+50).
18. Черкасская область - 5668 (+70).
19. Черниговская область - 5621 (+103).
20. Запорожская область - 5589 (+128).
21. Николаевская область - 4708 (+162).
22. Полтавская область - 4621 (+244).
23. Херсонская область - 1985 (+93).
24. Луганская область - 1852 (+26).
25. Кировоградская область - 1325 (+21).