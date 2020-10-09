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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 2020

Доброе утро! В Украине по состоянию на утро 12 октября 2020 - 265 454 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4420 новых случаев в сутки.

Умерло 5015 человек (+43 летальных случая подтверждено в сутки).

Выздоровело - 114410 (+903).

До сих пор болеют: 146029.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 27693 человека инфицированы за все время (+196 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Харьковская область - 25 186 (+741).

3. Львовская область - 22 788 (+200).

4. Одесская область - 16770 (+165).

5. Черновицкая область - 16488 (+169).

6. Тернопольская область - 15 992 (+194).

7. Ивано-Франковская область - 15 379 (+182).

8. Ровенская область - 14 696 (+203).

9. Киевская область - 11309 (+213).

10. Закарпатская область - 10 935 (85).

11. Волынская область - 9791 (+146).

12. Хмельницкая область - 9011 (+219).

13. Днепропетровская область - 8967 (+186).

14. Житомирская область - 8464 (+138).

15. Винницкая область - 7637 (+68).

16. Сумская область - 7280 (+418).

17. Донецкая область - 5699 (+50).

18. Черкасская область - 5668 (+70).

19. Черниговская область - 5621 (+103).

20. Запорожская область - 5589 (+128).

21. Николаевская область - 4708 (+162).

22. Полтавская область - 4621 (+244).

23. Херсонская область - 1985 (+93).

24. Луганская область - 1852 (+26).

25. Кировоградская область - 1325 (+21).

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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