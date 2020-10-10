На проведении второго тура дебатов 15 октября настаивают у Трампа

Кампания по переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок настаивает на проведении дебатов 15 октября.
Они должны пройти в очном формате.
Об этом сообщает CNN.
Представитель Белого дома Брайан Моргенстерн заявил, что Трамп готов к дебатам, врачи допустили его к участию в публичных мероприятиях.
"Они сказали, что он больше не представляет риска передачи вируса, поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график", - сказал Моргенстерн.
Напомним, ранее комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов, которые были назначены на 15 октября.
Сначала обсуждалось проведение дебатов в онлайн-режиме из-за коронавируса у Трампа. Однако американский лидер выступил против такого формата и отказался в нем участвовать.