Вводить общий карантин и закрывать границы не намерен ЕС

Евросоюз не намерен вводить общий карантин.
Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.
Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.
Также ЕС не будет закрывать границы.
"Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Система основана на общих критериях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина", - заявила она.