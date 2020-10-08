Кто может повторно заболеть COVID-19 рассказали в ЦОЗ

Случаи повторного заражения коронавирусом встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями.

Это приводит к снижению уровня сопротивляемости организма к вирусу.

Об этом заявил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков в эфире "Украина 24".

По его словам, в Украине сейчас зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом.

"Повторное инфицирование - это единичные случаи. Каждый из таких случаев требует детального анализа, так как нужно подтвердить, что это именно повторный случай", - отметил Мацьков.