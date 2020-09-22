От уплаты туристического сбора освободили переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым внутренне перемещенных лиц в Украине освобождают от уплаты туристического сбора.

Документ уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ.

Также, согласно документу, не будут учитываться налог на недвижимость, в отличие от земельного участка, расположенная на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения.