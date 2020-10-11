Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 октября 2020

Доброе утро! В Украине по состоянию на утро 13 октября 2020 - 270 587 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 5133 новых случаев в сутки.

Умерло 5122 человек (+107 летальных случая подтверждено в сутки).

Выздоровело - 116562 (+2 152).

До сих пор болеют: 148903.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 28090 человек инфицированы за все время (+397 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Харьковская область - 25 625 (+439).

3. Львовская область - 23 129 (+341).

4. Одесская область - 17047 (+277).

5. Черновицкая область - 16649 (+161).

6. Тернопольская область - 16 250 (+258).

7. Ивано-Франковская область - 15 580 (+201).

8. Ровенская область - 14 868 (+172).

9. Киевская область - 11525 (+216).

10. Закарпатская область - 11 042 (+107).

11. Волынская область - 9955 (+164).

12. Днепропетровская область - 9272 (+305).

13. Хмельницкая область - 9230 (+219).

14. Житомирская область - 8661 (+197).

15. Винницкая область - 7726 (+89).

16. Сумская область - 7485 (+205).

17. Донецкая область - 5961 (+262).

18. Черкасская область - 5849 (+181).

19. Черниговская область - 5812 (+191).

20. Запорожская область - 5762 (+173).

21. Полтавская область - 4906 (+285).

22. Николаевская область - 4867 (+159).

23. Херсонская область - 2024 (+39).

24. Луганская область - 1917 (+65).

25. Кировоградская область - 1355 (+30).