Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 октября 2020

Доброе утро! В Украине по состоянию на утро 13 октября 2020 - 270 587 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5133 новых случаев в сутки.
Умерло 5122 человек (+107 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровело - 116562 (+2 152).
До сих пор болеют: 148903.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 28090 человек инфицированы за все время (+397 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Харьковская область - 25 625 (+439).
3. Львовская область - 23 129 (+341).
4. Одесская область - 17047 (+277).
5. Черновицкая область - 16649 (+161).
6. Тернопольская область - 16 250 (+258).
7. Ивано-Франковская область - 15 580 (+201).
8. Ровенская область - 14 868 (+172).
9. Киевская область - 11525 (+216).
10. Закарпатская область - 11 042 (+107).
11. Волынская область - 9955 (+164).
12. Днепропетровская область - 9272 (+305).
13. Хмельницкая область - 9230 (+219).
14. Житомирская область - 8661 (+197).
15. Винницкая область - 7726 (+89).
16. Сумская область - 7485 (+205).
17. Донецкая область - 5961 (+262).
18. Черкасская область - 5849 (+181).
19. Черниговская область - 5812 (+191).
20. Запорожская область - 5762 (+173).
21. Полтавская область - 4906 (+285).
22. Николаевская область - 4867 (+159).
23. Херсонская область - 2024 (+39).
24. Луганская область - 1917 (+65).
25. Кировоградская область - 1355 (+30).