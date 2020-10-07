О возвращении контроля над городом Гадрут в Карабахе заявила Армения

Армения заявила о возвращении полного контроля над городом Гадрут в Нагорном Карабахе.

9 октября в Азербайджане утверждали о захвате населенного пункта.

Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Город Гадрут полностью находится под контролем армии обороны Карабаха. Азербайджанские военные отброшены на исходные позиции", - сказал Ованнисян.

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о захвате девяти населенных пунктов, среди которых был указан и Гадрут. Уже тогда Армения опровергала заявление Алиева.