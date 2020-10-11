 

Продлить карантин в Украине до 31 декабря рекомендует Минздрав

События Сегодня, 11:0357
Продлить карантин в Украине до 31 декабря рекомендует Минздрав

Рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации побуждают пересмотреть противоэпидемические мероприятия в Украине.

Поэтому на заседании Кабмина 13 октября Минздрав предложит продлить карантин до 31 декабря.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Громадське радіо".

По словам Ляшко, высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки и тех, кто приехал из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", - сказал он.

Также будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на заседании правительства 13 октября будет просить о более жестких карантинных ограничениях. Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия от 50 человек.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Степанов заявил что в Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят
Степанов заявил что в Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят
Сегодня, 11:01
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы
11-окт-2020, 22:18
Причину роста количества случаев COVID-19 в Украине назвал Ляшко
Причину роста количества случаев COVID-19 в Украине назвал Ляшко
30-сен-2020, 19:18
Ляшко заявил что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября
Ляшко заявил что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября
24-сен-2020, 16:23
Адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября
Адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября
1-сен-2020, 20:55

Последние новости

11:08
События
Нарушения перемирия в Карабахе ООН назвала неприемлемыми
11:06
События
Упростить путешествия на своей территории намерен ЕС
11:04
События
О срыве масштабной кибератаки против избирателей США заявила Microsoft
11:03
События
Продлить карантин в Украине до 31 декабря рекомендует Минздрав
11:01
События
Степанов заявил что в Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят
10:41
События
Уже на этой неделе в школах могут начаться каникулы
10:36
События
О возвращении контроля над городом Гадрут в Карабахе заявила Армения
10:04
События
58 стран открыты для Украины
09:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 октября 2020
Вчера, 2020-10-12
22:16
События
Будут ли рекомендовать закрывать детские сады рассказали в МОН
22:14
События
Госуполномоченного АМКУ назначил Зеленский
22:12
События
От уплаты туристического сбора освободили переселенцев
19:57
События
Электронную торговлю лекарствами разрешили в Украине
19:55
События
Кто может повторно заболеть COVID-19 рассказали в ЦОЗ
19:54
Экономика
До 5,8% замедлилось падение ВВП Украины
17:47
События
Применением боевого оружия на протестах угрожает МВД Беларуси
17:35
События
Вводить общий карантин и закрывать границы не намерен ЕС
17:33
События
Введение санкций из-за Навального поддержали страны ЕС
17:32
События
Решение по поводу каникул в школах завтра примет Кабмин
17:30
События
Варианты получения вакцины от COVID-19 назвали у Зеленского

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 20205477
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 20205284
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 октября 2020786
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы729
Зеленский заявил что с войной на Донбассе не все так просто428
Школы временно перейти на дистанционное обучение просит Минобразования385
Нового нардепа вместо Вакарчука зарегистрировал ЦИК277

Досуг

Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса
Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса
Вакуумные насосы используются для удаления молекул воздуха или газа из герметичного объема, создавая, таким образом, вакуум. Уровень вакуума можно регулировать, например, с помощью технологического газа под определенным давлением.
Вчера, 19:00107
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Чтобы оценить целесообразность установки водяного теплого пола, следует подробнее выяснить о плюсах и минусах такого выбора.  В нашей новой статье разбираем нюансы водяного теплого пола.
Вчера, 16:5698
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Особые дети, наверное, потому и особые, что призваны проверить наше отношение к чему-то необычному, проверить нас на доброту и заботу.
Вчера, 15:57104
Что такое "дедик"?
Что такое "дедик"?
Люди, которых начинает интересовать для бизнеса аренда сервера, сталкиваются с серьёзным вопросом - что такое "дедик"? Это слово имеет происхождение с англ. "dedicated", переводимого на русский как "выделенный". Dedicated Server, соответственно, и означает выделенный сервер.
Вчера, 14:06103
Спецодежда профессионалов
Спецодежда профессионалов
Специальная рабочая одежда предназначена для идентификации технического, ремонтного и обслуживающего персонала, обозначения его принадлежности к определенной компании, защиты от вредных и опасных факторов на производстве.
Вчера, 14:0491
Противопожарные двери
Противопожарные двери
Необходимым элементом системы безопасности можно назвать противопожарные двери. Они дают возможность уменьшить или свести на нет распространение огня. Эти пожароустойчивые конструкции позволят сберечь имущество, спасают жизни людей в некоторых ситуациях.
Вчера, 14:0292

События

Нарушения перемирия в Карабахе ООН назвала неприемлемыми
Нарушения перемирия в Карабахе ООН назвала неприемлемыми
В ООН разочарованы сообщениями о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 11:0853
Упростить путешествия на своей территории намерен ЕС
Упростить путешествия на своей территории намерен ЕС
Европейская комиссия хотела бы, чтобы тестирование было "предпочтительной альтернативой" карантину для путешественников.
Сегодня, 11:0648
О срыве масштабной кибератаки против избирателей США заявила Microsoft
О срыве масштабной кибератаки против избирателей США заявила Microsoft
Американская корпорация Microsoft заявила, что предотвратила масштабную хакерскую атаку.
Сегодня, 11:0455
Продлить карантин в Украине до 31 декабря рекомендует Минздрав
Продлить карантин в Украине до 31 декабря рекомендует Минздрав
Рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации побуждают пересмотреть противоэпидемические мероприятия в Украине.
Сегодня, 11:0361
Степанов заявил что в Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят
Степанов заявил что в Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят
В Украине стремительно увеличивается количество больных коронавирусом.
Сегодня, 11:0152
Уже на этой неделе в школах могут начаться каникулы
Уже на этой неделе в школах могут начаться каникулы
Украинская власть рекомендует ввести осенние каникулы в школах с 15 октября.
Сегодня, 10:4190
7 Днів