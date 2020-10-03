Упростить путешествия на своей территории намерен ЕС

Европейская комиссия хотела бы, чтобы тестирование было "предпочтительной альтернативой" карантину для путешественников.

ЕК поручила экспертам в области здравоохранения разработать соответствующие протоколы.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Это также потребует от стран-членов ЕС "взаимного признания" тестов на COVID-19, что позволит бизнесменам и простым туристами, прибывающим в страну, сократить длительность карантина или избежать его, предоставив медицинскую справку, свидетельствующую об отрицательном результате на коронавирус, сообщает газета.

Ожидается, что Великобритания будет участвовать в этой схеме до тех пор, пока не покинет Евросоюз в конце года, но может оставаться в ней после Brexit, говорится в статье со ссылкой на источники в ЕС.

На прошлой неделе страны ЕС согласовали общую систему тестировании на COVID-19 и карантина для туристов из ЕС и других путешественников во время пандемии.

Система направлена на то, чтобы положить конец путанице ограничений по всей Европе и восстановить свободное передвижение людей. Согласно сообщению, министры иностранных дел ЕС подпишут предложенную систему во вторник.