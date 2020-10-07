Начало второй волны коронавируса в мире отрицают в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об отсутствии второй волны коронавируса в мире.

Рост заболеваемости наблюдается в некоторых странах.

Об этом в ходе конференции в Москве региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в Европе Дорит Ницан, передают "РИА Новости".

"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии. Есть страны, где (в настоящее время - ред.) наблюдается рост, но есть и страны, где идет снижение. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших - ред.)", - сказала Ницан.

Напомним, ранее в ВОЗ выразили беспокойство из-за уровня пер