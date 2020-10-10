 

Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская

События Сегодня, 17:1336
Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования.

Об этом сообщает ее пресс-служба.

Тихановская выдвинула такие требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум", - заявила она.

Тихановская заявила, если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с ультиматумом.

"И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия", - заявила она.

Отметим, что с 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты. Люди не признают выборы президента и требуют от Лукашенко покинуть пост.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Тихановская, 7dniv, 7dnivinfo, Лукашенко  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Впервые за четыре месяца Тихановская поговорила с арестованным мужем
Впервые за четыре месяца Тихановская поговорила с арестованным мужем
10-окт-2020, 19:32
То что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий не уверена Тихановская
То что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий не уверена Тихановская
6-окт-2020, 14:30
Гарантии личной безопасности Тихановская пообещала Лукашенко
Гарантии личной безопасности Тихановская пообещала Лукашенко
16-сен-2020, 11:40
Тихановская обратилась к россиянам
Тихановская обратилась к россиянам
9-сен-2020, 11:27
Мирную революцию в Беларуси объявила Тихановская
Мирную революцию в Беларуси объявила Тихановская
25-авг-2020, 16:18

Последние новости

17:33
Политика
Уже в ноябре Рада может принять закон о всеукраинском референдуме
17:22
Политика
Стефанчук заявил что опрос на выборах - это пробник референдума
17:13
События
Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская
17:00
Политика
Марченко заявил что у МВФ есть вопросы по работе антикоррупционных органов
16:46
События
Критерии для закрытия границ определили в ЕС
16:43
События
В Польшу выехал еще один член Координационного совета Беларуси
13:27
Политика
Мораторий на банкротство бюджетных организаций одобрил Зеленский
13:26
События
Начало второй волны коронавируса в мире отрицают в ВОЗ
13:25
События
Погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
13:19
События
До 51 тысячи гривен поднимут штрафы для бизнеса за нарушение карантина
13:17
Политика
Закрытие дела против Злочевского обжаловала САП
13:14
События
Кулеба заявил вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля
13:12
Политика
Всеукраинский опрос в день выборов объявил Зеленский
12:09
Политика
В Ужгороде «Батькивщина» во главе с мэром обозвали жителей идиотами
11:08
События
Нарушения перемирия в Карабахе ООН назвала неприемлемыми
11:06
События
Упростить путешествия на своей территории намерен ЕС
11:04
События
О срыве масштабной кибератаки против избирателей США заявила Microsoft
11:03
События
Продлить карантин в Украине до 31 декабря рекомендует Минздрав
11:01
События
Степанов заявил что в Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят
10:41
События
Уже на этой неделе в школах могут начаться каникулы

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 20205529
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 20205300
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 октября 20203366
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы769
Зеленский заявил что с войной на Донбассе не все так просто455
Нового нардепа вместо Вакарчука зарегистрировал ЦИК294
В Киеве начались столкновения во время ЛГБТ протеста259

Досуг

Как выбрать обменник в Харькове?
Как выбрать обменник в Харькове?
Пошаговая инструкция по выбору надежного и выгодного обменника валют.
Сегодня, 14:3553
Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса
Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса
Вакуумные насосы используются для удаления молекул воздуха или газа из герметичного объема, создавая, таким образом, вакуум. Уровень вакуума можно регулировать, например, с помощью технологического газа под определенным давлением.
Вчера, 19:00116
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Чтобы оценить целесообразность установки водяного теплого пола, следует подробнее выяснить о плюсах и минусах такого выбора.  В нашей новой статье разбираем нюансы водяного теплого пола.
Вчера, 16:56122
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Особые дети, наверное, потому и особые, что призваны проверить наше отношение к чему-то необычному, проверить нас на доброту и заботу.
Вчера, 15:57108
Что такое "дедик"?
Что такое "дедик"?
Люди, которых начинает интересовать для бизнеса аренда сервера, сталкиваются с серьёзным вопросом - что такое "дедик"? Это слово имеет происхождение с англ. "dedicated", переводимого на русский как "выделенный". Dedicated Server, соответственно, и означает выделенный сервер.
Вчера, 14:06111
Спецодежда профессионалов
Спецодежда профессионалов
Специальная рабочая одежда предназначена для идентификации технического, ремонтного и обслуживающего персонала, обозначения его принадлежности к определенной компании, защиты от вредных и опасных факторов на производстве.
Вчера, 14:0498

События

Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская
Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Сегодня, 17:1338
Критерии для закрытия границ определили в ЕС
Критерии для закрытия границ определили в ЕС
Совет Европы одобрил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения.
Сегодня, 16:4651
В Польшу выехал еще один член Координационного совета Беларуси
В Польшу выехал еще один член Координационного совета Беларуси
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский покинул страну.
Сегодня, 16:4346
Начало второй волны коронавируса в мире отрицают в ВОЗ
Начало второй волны коронавируса в мире отрицают в ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об отсутствии второй волны коронавируса в мире.
Сегодня, 13:2672
Погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
Погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
Погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.
Сегодня, 13:2570
До 51 тысячи гривен поднимут штрафы для бизнеса за нарушение карантина
До 51 тысячи гривен поднимут штрафы для бизнеса за нарушение карантина
Верховная рада Украины готовится поднять штрафы для бизнеса за нарушение карантина.
Сегодня, 13:1987
7 Днів