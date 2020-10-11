На дистанционное обучение после каникул могут перейти школы

Украинские школы будут иметь возможность перейти на дистанционное обучение после завершения осенних каникул.

Этот вариант включат в постановление Кабмина по каникулам.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Комиссия по ТЭБ и ЧС поддержала предложение Министерства образования и науки, чтобы в заведениях среднего образования рекомендовать провести каникулы с 15 по 30 октября. После их завершения возможно переведение на дистанционную форму обучения. Правительство согласно и предлагает внести это в постановление о каникулах", - сказал Шмыгаль.

В различных регионах Украины местные власти пока, в основном, не спешат отправлять школьников на каникулы со среды. Так, в Черновцах школы продолжат работу на этой неделе, в Киеве каникулы начнутся 21 октября. В Одессе собираются начать каникулы 26 октября, но до этого перевести школы на одну неделю на дистанционное обучение. Во Львове каникулы должны начать с 19 октября.

В Ивано-Франковске начинать каникулы раньше также не планируют.

Также на сегодняшнем заседании Кабмин утвердил ограничение количества участников массовых мероприятий в Украине. После массовых мероприятий в регионах растет число зараженных коронавирусом.