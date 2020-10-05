 

Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина

События Вчера, 23:4767
Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина

В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.

Напомним, карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. Кроме того, по всей стране запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. При этом в зависимости от карантинной зоны это ограничение еще более ужесточается.

Кроме того, повышены требования к регионам по охвату тестирования. Теперь они должны делать не менее 48 тестов на 100 тысяч населения.

Также ограничили работу кафе и ресторанов в ночное время.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Красная_зона, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Степанов заявил что в Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят
Степанов заявил что в Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят
Вчера, 11:01
Ослабить карантин в Украине может лишь одна область
Ослабить карантин в Украине может лишь одна область
5-окт-2020, 12:26
Ослабить карантин в Украине не готовы почти все области
Ослабить карантин в Украине не готовы почти все области
4-окт-2020, 15:41
Ни один регион в Украине не готов к ослаблению карантина
Ни один регион в Украине не готов к ослаблению карантина
29-сен-2020, 15:00
Критерии для
Критерии для "красной зоны" меняет Кабмин
16-сен-2020, 15:12

Последние новости

Вчера, 2020-10-13
23:47
События
Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина
21:29
События
На дистанционное обучение после каникул могут перейти школы
21:28
События
В Украине адаптивный карантин продлят до конца года
19:59
Экономика
Курс доллара снова поднял НБУ
17:57
События
Впервые за 10 лет сократилось население Германии
17:33
Политика
Уже в ноябре Рада может принять закон о всеукраинском референдуме
17:22
Политика
Стефанчук заявил что опрос на выборах - это пробник референдума
17:13
События
Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская
17:00
Политика
Марченко заявил что у МВФ есть вопросы по работе антикоррупционных органов
16:46
События
Критерии для закрытия границ определили в ЕС
16:43
События
В Польшу выехал еще один член Координационного совета Беларуси
13:27
Политика
Мораторий на банкротство бюджетных организаций одобрил Зеленский
13:26
События
Начало второй волны коронавируса в мире отрицают в ВОЗ
13:25
События
Погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
13:19
События
До 51 тысячи гривен поднимут штрафы для бизнеса за нарушение карантина
13:17
Политика
Закрытие дела против Злочевского обжаловала САП
13:14
События
Кулеба заявил вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля
13:12
Политика
Всеукраинский опрос в день выборов объявил Зеленский
12:09
Политика
В Ужгороде «Батькивщина» во главе с мэром обозвали жителей идиотами
11:08
События
Нарушения перемирия в Карабахе ООН назвала неприемлемыми

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 20205560
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 20205320
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 октября 20204870
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы803
Зеленский заявил что с войной на Донбассе не все так просто509
О возвращении контроля над городом Гадрут в Карабахе заявила Армения291
В Киеве начались столкновения во время ЛГБТ протеста270

Досуг

Как выбрать обменник в Харькове?
Как выбрать обменник в Харькове?
Пошаговая инструкция по выбору надежного и выгодного обменника валют.
Вчера, 14:3584
Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса
Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса
Вакуумные насосы используются для удаления молекул воздуха или газа из герметичного объема, создавая, таким образом, вакуум. Уровень вакуума можно регулировать, например, с помощью технологического газа под определенным давлением.
12-окт-2020, 19:00125
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Чтобы оценить целесообразность установки водяного теплого пола, следует подробнее выяснить о плюсах и минусах такого выбора.  В нашей новой статье разбираем нюансы водяного теплого пола.
12-окт-2020, 16:56131
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Особые дети, наверное, потому и особые, что призваны проверить наше отношение к чему-то необычному, проверить нас на доброту и заботу.
12-окт-2020, 15:57111
Что такое "дедик"?
Что такое "дедик"?
Люди, которых начинает интересовать для бизнеса аренда сервера, сталкиваются с серьёзным вопросом - что такое "дедик"? Это слово имеет происхождение с англ. "dedicated", переводимого на русский как "выделенный". Dedicated Server, соответственно, и означает выделенный сервер.
12-окт-2020, 14:06122
Спецодежда профессионалов
Спецодежда профессионалов
Специальная рабочая одежда предназначена для идентификации технического, ремонтного и обслуживающего персонала, обозначения его принадлежности к определенной компании, защиты от вредных и опасных факторов на производстве.
12-окт-2020, 14:04108

События

Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина
Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина
В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.
Вчера, 23:4769
На дистанционное обучение после каникул могут перейти школы
На дистанционное обучение после каникул могут перейти школы
Украинские школы будут иметь возможность перейти на дистанционное обучение после завершения осенних каникул.
Вчера, 21:29113
В Украине адаптивный карантин продлят до конца года
В Украине адаптивный карантин продлят до конца года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлит карантин в Украине до конца года.
Вчера, 21:2877
Впервые за 10 лет сократилось население Германии
Впервые за 10 лет сократилось население Германии
Население Германии уменьшилось впервые со второй половины 2010 года.
Вчера, 17:57102
Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская
Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Вчера, 17:13125
Критерии для закрытия границ определили в ЕС
Критерии для закрытия границ определили в ЕС
Совет Европы одобрил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения.
Вчера, 16:46118
7 Днів