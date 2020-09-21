Условие продления ядерной сделки с РФ назвали в США

Соединенные Штаты готовы продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов.

Вашингтон достиг "принципиального" соглашения по стратегической стабильности с Россией на самом высоком уровне.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, сообщает France24 со ссылкой на AFP.

"Фактически, мы готовы продлить действие нового договора СНВ на некоторый период времени при условии, что они (РФ, - ред.), в свою очередь, согласятся на ограничение - замораживание - своего ядерного арсенала. Мы считаем, что существует принципиальная договоренность на самых высоких уровнях наших двух правительств", - сказал он.

По словам Биллингсли, России еще нужно окончательно утвердить "джентльменское соглашение" и дать полномочия для уточнения деталей.

"Мы готовы заключить эту сделку. Фактически, мы можем заключить ее завтра. Но Москве также придется проявить политическую волю, чтобы сделать это", - сказал он.

Биллингсли сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на участии Китая, ядерная программа которого быстро растет, но по-прежнему составляет лишь небольшую часть арсеналов России и США.