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События Сегодня, 13:4460
В Раде рассказали о будущем ВСУ

В Верховной раде видят украинскую армию в будущем как оснащенную современным вооружением.

А готовить украинских военных должны лучшие инструкторы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией".

Как рассказал глава парламентского по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, на долгосрочную перспективу он видит Вооруженные силы Украины как "армию, которая не должна быть советской".

"Она не должна быть сверхбольшой, но она должна быть оснащена современным вооружением и обучена лучшими учителями", - подчеркнут он.

Что касается нынешней ситуации, Завитневич признает проблемы с соцзащитой и подготовкой военных, в том числе с реабилитацией и обеспечением жильем. Он также отметил, что в проект бюджета-2021 заложено 6% на безопасность и оборону, но при этом есть вопрос к эффективности использования этих средств.

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Теги: news, новости, Украина, ВСУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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