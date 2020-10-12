Санкции за отравление Навального согласовал ЕС

Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Санкции будут введены против ряда физических лиц и одной компании.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, которые ответственны за отравление Навального", - отметил Йозвяк.

Он также добавил, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра, 15 октября.