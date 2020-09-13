 

Карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам с завтрашнего дня рекомендуют уйти на каникулы

События Сегодня, 14:03153
Карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам с завтрашнего дня рекомендуют уйти на каникулы

Кроме того, изменились критерии отнесения административных зон в "красную зону" карантина.

Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Согласно постановлению, карантин продлили до 31 декабря. Также, если в регионе в течение пяти дней подряд занято от 50 до 70% больничных коек или проводится меньше 48 тестов на 100 тыс. населения, то такой регион относят в "оранжевую зону".

Карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости устанавливаются в следующем порядке:

  • "желтая" - от 40 до 160 случаев (Киев, районы и города до 70 тысяч жителей) и от 40 до 120 случаев (районы и города более 70 тысяч жителей) на 100 тысяч населения;
  • "оранжевая" - от 160 до 320 случаев (Киев, районы и города до 70 тысяч жителей) и от 120 до 320 случаев (районы и города более 70 тысяч жителей) на 100 тысяч населения;
  • "красная" - более 320 случаев на 100 тыс. населения.

Запрещено проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 50 человек, а также работа кафе и ресторанов с 22:00 до 07:00. В "желтой зоне" запрещены мероприятия с участием более 30 человек, в "оранжевой" - более 20 человек.

В административных зонах с "зеленым", "желтым" и "оранжевым" уровнями разрешено проведение спортивных мероприятий национальных сборных команд Украины и футбольных клубов без зрителей. При этом международные матчи могут проводиться с болельщиками по отдельному согласованию с Минздравом.

Кроме того, школам рекомендуется установить каникулы с 15 до 30 октября. После этого возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации. Вузам и училищам рекомендуется с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с выездом студентов из общежитий.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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