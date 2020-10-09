На двух направлениях в Нагорном Карабахе отступила Армянская армия

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Армении отступила на двух направлениях.

Речь идет о северных и южных участках непризнанной республики.

Об этом в ходе обращения к нации заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, азербайджанские войска сменили тактику и пытаются посеять хаос и панику в тылу армянской армии, применяя диверсионные вылазки. Он также отметил, что контроль над ситуацией удается сохранить ценой огромных жертв.

Пашинян также отметил, что на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация.