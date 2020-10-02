Минэнерго РФ заявили что "Северный поток-2" не влияет на поставки газа через Украину

Запуск газопровода "Северный поток-2" не повлияет на поставки российского газа через Украину.

Договоренности с украинской стороной будут действовать как минимум до 2024 года.

Об этом в статье для журнала "Энергетическая политика" написал министр энергетики РФ Александр Новак, передает "РИА Новости".

По его словам, европейские страны заинтересованы в увеличении поставок российского газа.

"Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать, как минимум, до 2024 года", - отметил Новак.