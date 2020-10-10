Марш УПА в Киеве проводят правые силы

В День защитника Украины, 14 октября, в Киеве представители националистических сил проводят марш Украинской повстанческой армии (УПА).

Эта дата также считается днем основания УПА.

Об этом с места событий передает корреспондент РБК-Украина.

В марше принимают участие несколько сотен человек, в том числе представители "Правого сектора", Нацкорпуса и ВО "Свобода". Участники акции пройдут по центру столицы и выдвинут ряд требований возле Офиса президента.

В частности, они выступают за принятие так называемого закона о коллаборантах, преследование за пророссийскую деятельность, лишение лицензий ряда украинских телеканалов, а также за снятие ограничений с военных на Донбассе по ведению ответного огня.