 

В отставку после парламентских выборов уйдет президент Киргизии

События Сегодня, 19:0148
В отставку после парламентских выборов уйдет президент Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов.

По его словам, он не имеет права покинуть свою должность на фоне неустойчивой политической ситуации.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева, пишет местный портал kaktus.media.

Сообщается, что сегодня Жээнбеков провел встречу с премьер-министром Садыром Жапаровым. На этой встрече премьер потребовал, чтобы президент ушел в отставку сегодня вечером.

"Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - отметила Стамалиева.

По ее словам, президент придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября 2020 года, - уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле. То есть после проведения парламентских выборов и объявления выборов нового президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Жээнбеков утвердил назначение нового премьера и правительства.

Накануне он называл назначение Жапарова незаконным, так как на заседании парламента не был обеспечен кворум.

В Киргизии вторую неделю продолжаются массовые акции, которые начались после парламентских выборов, поскольку ряд оппозиционных партий не преодолели проходной барьер. После столкновений с силовиками были захвачены административные здания, в Бишкеке ввели чрезвычайное положение, а ЦИК отменил результаты выборов. В течение нескольких дней в стране сменилось правительство, часть протестующих требует отставку президента.

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