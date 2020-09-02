На ветерана войны на Донбассе напали в Киеве

В Киеве неизвестный напал с ножом на волонтера партии "УДАР" и ветерана войны на Донбассе.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в Соломенском районе. Неизвестный сначала агрессивно приставал к волонтерам, а затем взял нож и ранил одного из них в шею.

Как сообщила в комментарии в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, нападавшего уже задержали. Сейчас правоохранители готовят подозрение в покушении на умышленное убийство.

"Завтра будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила она.