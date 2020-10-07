Международное авиасообщение возобновляет Израиль

Правительство Израиля приняло решение о возобновлении международного авиасообщения.
Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в полночь с 15 на 16 октября.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Завтра возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir.
На следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия".
Израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны".