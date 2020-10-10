В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджан заявил об уничтожении и выведении из строя большого количества армянской силы, двух танков Т-72, одного зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ", четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", одной пушки-гаубицы Д-20, одной гаубицы Д-30 и двух пушек-гаубиц Д-1, а также нескольких единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и автомобильной техники.

Азербайджанская сторона заявила, что у Армении была попытка наступления.

В то же время, в Карабахе заявили об обстреле азербайджанской стороной госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица.

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан возобновил активный артобстрел на северном и юго-западном направлениях.