В "оранжевой" зоне карантина останется Киев

Киев в обновленном карантинном списке останется в "оранжевой" зоне.

Соответствующее решение сегодня, 15 октября, должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Попадание в "красную" зону карантина возможно лишь при ухудшении ситуации с заполненностью больничных коек.

"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах", - сказал Рубан.

Он добавил, что ситуация по детским садикам и школам сейчас в Киеве полностью контролируемая.

"По городу Киеву переболело меньше, чем пол процента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация работается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мер", - сказал Рубан.